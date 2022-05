LES TERRILS JUMEAUX DE LOOS-EN-GOHELLE, 6 juillet 2022, .

LES TERRILS JUMEAUX DE LOOS-EN-GOHELLE

2022-07-06 – 2022-07-06

Accompagné d’un Guide Bénévole de l’association (GNPV*), venez parcourir les sentiers des plus hauts terrils d’Europe au cours d’une visite. Elle vous permettra de découvrir l’histoire charbonnière ainsi que la reconversion des terrils et du paysage.

*Guides Nature et Patrimoine Volontaires en action ! Après une formation alternant connaissance du territoire et techniques d’animation, les Guides Nature et Patrimoine Volontaires du CPIE Chaîne des Terrils vous invitent à venir partager les richesses de notre Bassin minier.

Découvrir les terrils les plus hauts d’Europe.

