LES TERRES ROUGES DU SALAGOU ET DU VILLAGE DE CELLES, RETOUR SUR 250 MILLIONS D’ANNÉES D’HISTOIRE

LES TERRES ROUGES DU SALAGOU ET DU VILLAGE DE CELLES, RETOUR SUR 250 MILLIONS D’ANNÉES D’HISTOIRE, 24 août 2022, . LES TERRES ROUGES DU SALAGOU ET DU VILLAGE DE CELLES, RETOUR SUR 250 MILLIONS D’ANNÉES D’HISTOIRE



2022-08-24 18:00:00 18:00:00 – 2022-08-24 19:15:00 19:15:00 5 5 EUR Classé pour ses qualités paysagères, naturelles et culturelles remarquables, le grand site du Salagou possède un patrimoine d’une rare richesse. Vous découvrirez l’évolution de ce paysage, l’origine des roches qui le compose, marqué par la ruffe et sa couleur rouge si caractéristique. Vous aurez l’occasion de plonger dans son passé volcanique mais aussi dans l’histoire de cette vallée jusqu’à la création d’un lac de barrage et d’aujourd’hui la renaissance du village de Celles. Une invitation à voyager dans le temps.

Durée : 1h15. Tout public à partir de 7 ans

Réservation obligatoire

Renseignements auprès de l’Office de Tourisme : 04 67 88 86 44 – Réservez vos billets via la billetterie en ligne.

En cas de mauvais temps appeler l’office de tourisme pour savoir si l’animation est maintenue. Prévoir des chaussures de marche. Classé pour ses qualités paysagères, naturelles et culturelles remarquables, le grand site du Salagou possède un patrimoine d’une rare richesse. Vous découvrirez l’évolution de ce paysage, l’origine des roches qui le compose, marqué par la ruffe et sa couleur rouge si caractéristique. Classé pour ses qualités paysagères, naturelles et culturelles remarquables, le grand site du Salagou possède un patrimoine d’une rare richesse. Vous découvrirez l’évolution de ce paysage, l’origine des roches qui le compose, marqué par la ruffe et sa couleur rouge si caractéristique. Vous aurez l’occasion de plonger dans son passé volcanique mais aussi dans l’histoire de cette vallée jusqu’à la création d’un lac de barrage et d’aujourd’hui la renaissance du village de Celles. Une invitation à voyager dans le temps.

Durée : 1h15. Tout public à partir de 7 ans

Réservation obligatoire

Renseignements auprès de l’Office de Tourisme : 04 67 88 86 44 – Réservez vos billets via la billetterie en ligne.

En cas de mauvais temps appeler l’office de tourisme pour savoir si l’animation est maintenue. Prévoir des chaussures de marche. dernière mise à jour : 2022-06-29 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville