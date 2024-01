Les Terres de Renard Saint-Michel-en-Brenne, mercredi 3 avril 2024.

Les Terres de Renard Saint-Michel-en-Brenne Indre

Mercredi

Pénétrer au coeur de la Réserve Naturelle Nationale de Chérine à la rencontre de ses paysages et de ses richesses grâce à un cheminement original.

Ce parcours original côtoie bois et landes, étangs et marais, milieux naturels de Brenne qui se déclinent en mosaïque sur cette parcelle de 46 hectares. Oiseaux chanteurs, orchidées et amphibiens se dévoilent au fil de la promenade. Dans le cadre de la fête de la Nature l’animation du 22 mai est gratuite.5 EUR.

D44

Saint-Michel-en-Brenne 36290 Indre Centre-Val de Loire tourisme@parc-naturel-brenne.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-03 09:30:00

fin : 2024-04-17 12:30:00



L’événement Les Terres de Renard Saint-Michel-en-Brenne a été mis à jour le 2024-01-25 par Destination Brenne