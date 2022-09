LES TERRES CUITES DU MAINE Le Mans Le Mans Catégories d’évènement: Le Mans

Sarthe EUR 4 6 Le XVIIe siêcle voit éclore et s’épanouir l’art de la terre cuite dans le Maine. Venez découvrir sa qualité plastique illustrée par la statuaire de la cathédrale.

Votre guide sera Catherine Chassaing Billetterie : Maison du Pilier-Rouge.

