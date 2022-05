Les Terrasses musicales animées Ouistreham, 12 juillet 2022, Ouistreham.

Les Terrasses musicales animées Ouistreham

2022-07-12 – 2022-07-12

Ouistreham Calvados

Les terrasses musicales animées viennent remplacer les mardis soirs des artisans et de la gastronomie. nLe concept ? Tous les mardis soirs, en simultané dans l’Avenue de la Mer, dans le bourg et au Port, flânez dans ces quartiers, suivez la mélodie et assistez aux spectacles des artistes en vous installant en terrasse pour savourer un verre, déguster un repas ou une gourmandise sucrée. nUn genre de fête de la musique qui dure tout l’été à ne pas manquer ! n- Les spectacles dans la Grande Rue du Bourg démarreront à 18h n- Ceux de l’Avenue de la Mer et du Port à 18h30

info@ville-ouistreham.fr +33 2 31 97 73 25 https://ouistreham-rivabella.fr/

Ouistreham

dernière mise à jour : 2022-05-13 par