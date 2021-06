Ambérieu-en-Bugey Amberieu en Bugey Ain, Ambérieu-en-Bugey Les Terrasses Musicales – 2ème édition Amberieu en Bugey Ambérieu-en-Bugey Catégories d’évènement: Ain

Ambérieu-en-Bugey

Les Terrasses Musicales – 2ème édition Amberieu en Bugey, 1 juillet 2021-1 juillet 2021, Ambérieu-en-Bugey. Les Terrasses Musicales – 2ème édition

du jeudi 1 juillet au jeudi 29 juillet à Amberieu en Bugey

Les Terrasses Musicales ce sont des concerts directement chez vous en pieds d’immeubles totalement gratuits ! Cette année notre programmation a pour thème les musiques du monde ? Programmation 2021 : * Jeudi 1er juillet : Niaramy (Musique traditionnelle mandingue) – Résidence ICF Rue Maurice Margot. * Mercredi 7 juillet : Guaracha Sabrosa (Salsa – Musique cubaine) – Parvis de la Gare d’Ambérieu * Jeudi 8 juillet : Eleziela Fado (Fado) – Résidence Dynacité Rue Salvador Allende * Jeudi 15 juillet : What the Folk (Folk Américain) – Résidence Dynacité Rue Salvador Allende * Mercredi 21 juillet : Cuba Libre (Salsa / Son / Merengue / Boléro) – Parvis de la Gare d’Ambérieu en Bugey * Jeudi 22 juillet : Salsa Libertad (Musique Cubaine) – Résidence Dynacité Rue du dépôt * Jeudi 29 juillet : Los Don Diegos (Musique Gitane / Jazz) – Résidence Dynacité Noblemaire Place Pierre Semard ❗ Port du masque obligatoire, gel hydroalcoolique sur place et jauge adaptée aux normes sanitaires ❗ ? Buvette sur place – Interdiction d’apporter ses propres boissons alcoolisées ? Plus d’informations à l’accueil du Centre Social le Lavoir – 2 Place Pierre Semard / 04 74 38 65 71 / [alicia.laveau@cslelavoir.fr](mailto:alicia.laveau@cslelavoir.fr)

Entrée Libre

Les terrasses musicales sont de retour en juillet 2021 pour leur deuxième édition à Amberieu en Bugey ? Amberieu en Bugey 01500 Ambérieu-en-Bugey Ain

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-01T19:00:00 2021-07-01T21:00:00;2021-07-07T19:00:00 2021-07-07T21:00:00;2021-07-08T19:00:00 2021-07-08T21:00:00;2021-07-15T19:00:00 2021-07-15T21:00:00;2021-07-21T19:00:00 2021-07-21T21:00:00;2021-07-22T19:00:00 2021-07-22T21:00:00;2021-07-29T19:30:00 2021-07-29T21:00:00

Détails Catégories d’évènement: Ain, Ambérieu-en-Bugey Étiquettes évènement : Autres Lieu Amberieu en Bugey Adresse 01500 Ville Ambérieu-en-Bugey lieuville Amberieu en Bugey Ambérieu-en-Bugey