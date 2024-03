Les Terrasses du Transbordeur Pont transbordeur Rochefort, lundi 29 avril 2024.

Les Terrasses du Transbordeur Autour du dernier pont transbordeur de France, un bâtiment respectueux de son architecture et de l’environnement va permettre d’accueillir les visiteurs et offrir un point de vue unique sur l’ouvrage. Lundi 29 avril, 17h30 Pont transbordeur gratuit ; renseignements au Musée Hèbre

Elegante silhouette enjambant la Charente à Martrou, entre Rochefort et Echillais, le dernier pont transbordeur de France assume fièrement son rôle d’ambassadeur du Grand Site de France. Pour accueillir les visiteurs toujours plus nombreux, il lui fallait un bâtiment respectueux de sa singularité et du site particulièrement sensible, où il prend place. Construit sur pilotis, le bâtiment “Les Terrasses du Transbordeur” dont l’emploi du métal s’est imposé, offre aussi un point de vue unique sur le monument et le paysage alentour.

Présentation par le service du patrimoine de la Ville de Rochefort, Stéphanie Charpentier, Coordinatrice du Site touristique du Pont Transbordeur – CARO, et Cécile Heit et Christian Lecouvey, de l’agence TICA ( Nantes)

(c) agence TICA