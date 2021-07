Rouen Place du Chêne Rouge Rouen, Seine-Maritime Les terrasses du jeudi : YOU SAID STRANGE Place du Chêne Rouge Rouen

Trois ans après un premier album, Salvation Prayer, signé en Angleterre sur le label Fuzz Club et acclamé partout, les quatre de Giverny ont les crocs. Hâte de sortir de la boîte à réverbération géante dans laquelle ils végètent depuis la fin de leur tournée. Impatients de dévisser des tympans à coups d’hymnes néo-noirs, de clins d’œil à Spacemen 3, d’écho trippant et de saturation cosmique. Et nous donc ! Retrouvez le programme sur : [https://www.terrassesdujeudi.fr/2021](https://www.terrassesdujeudi.fr/2021) Rock interstellaire Place du Chêne Rouge Rue Jacques Villon, Rouen 76350 Rouen Quartier Vieux-Marché Cathédrale Seine-Maritime

2021-07-15T18:30:00 2021-07-15T20:30:00

