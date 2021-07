Rouen SQUARE GAILLARD-LOISELET Rouen, Seine-Maritime Les terrasses du jeudi : PHILO ET LES VOIX DU TAMBOUR SQUARE GAILLARD-LOISELET Rouen

Les terrasses du jeudi : PHILO ET LES VOIX DU TAMBOUR SQUARE GAILLARD-LOISELET, 15 juillet 2021-15 juillet 2021, Rouen. Les terrasses du jeudi : PHILO ET LES VOIX DU TAMBOUR

SQUARE GAILLARD-LOISELET, le jeudi 15 juillet à 18:30

Philo, c’est Philippe Gouyer-Montout : avec son nouvel album Lanzdifou, il ne propose pas moins qu’une Route du Rhum en musique, au départ du Saint-Malo des corsaires de jadis, direction le carnaval des Antilles. L’Anse du Four / Lanzdifou, c’est le bourg de Martinique où il a grandi, avec en héritage les plaies du colonialisme et les armes de résistance -musique, contes- de ses ancêtres. Retrouvez le programme sur : [https://www.terrassesdujeudi.fr/2021](https://www.terrassesdujeudi.fr/2021) Bal caribéen SQUARE GAILLARD-LOISELET Avenue de Bretagne, Rouen Rouen Centre Ville Rive Gauche Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-15T18:30:00 2021-07-15T20:30:00

Détails Autres Lieu SQUARE GAILLARD-LOISELET Adresse Avenue de Bretagne, Rouen Ville Rouen lieuville SQUARE GAILLARD-LOISELET Rouen