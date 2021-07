Rouen Place du Chêne Rouge Rouen, Seine-Maritime Les terrasses du jeudi : MOLINA UNIT Place du Chêne Rouge Rouen Catégories d’évènement: Rouen

Seine-Maritime

Les terrasses du jeudi : MOLINA UNIT

Place du Chêne Rouge, le jeudi 22 juillet à 18:30

Place du Chêne Rouge, le jeudi 22 juillet à 18:30

Vous vous lamentez du primitivisme de la musique de la Génération Z ? Ok, direction immédiate vers Hakim Molina, batteur et chercheur de sonorités entre jazz fusion, hard rock et world music impossible à classer. Le trio crée le futur de la musique prog’ en partant de Weather Report pour atterrir… directement dans vos neurones ! Retrouvez le programme sur : [https://www.terrassesdujeudi.fr/2021](https://www.terrassesdujeudi.fr/2021) Démolition instrumentale Place du Chêne Rouge Rue Jacques Villon, Rouen 76350 Rouen Quartier Vieux-Marché Cathédrale Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-22T18:30:00 2021-07-22T20:30:00

