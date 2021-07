Rouen SQUARE GAILLARD-LOISELET Rouen, Seine-Maritime Les terrasses du jeudi : LONNY SQUARE GAILLARD-LOISELET Rouen Catégories d’évènement: Rouen

Seine-Maritime

Les terrasses du jeudi : LONNY SQUARE GAILLARD-LOISELET, 29 juillet 2021-29 juillet 2021, Rouen. Les terrasses du jeudi : LONNY

SQUARE GAILLARD-LOISELET, le jeudi 29 juillet à 18:30

Lonny, en Anglais, ça ressemble à « lonely » : ses poésies immédiates, taillées dans le bois normand ou québecois, se nourrissent de ce sentiment qui cherche l’étincelle chez les uns et les autres, dans la contemplation comme dans la solitude. Cette petite voix qui travaille le corps et l’âme en pleine traversée d’épreuve fait tout le sel de ses morceaux à la recherche d’un monde nouveau. Retrouvez le programme sur : [https://www.terrassesdujeudi.fr/2021](https://www.terrassesdujeudi.fr/2021) Pépite folk SQUARE GAILLARD-LOISELET Avenue de Bretagne, Rouen Rouen Centre Ville Rive Gauche Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-29T18:30:00 2021-07-29T20:30:00

Détails Catégories d’évènement: Rouen, Seine-Maritime Étiquettes évènement : Autres Lieu SQUARE GAILLARD-LOISELET Adresse Avenue de Bretagne, Rouen Ville Rouen lieuville SQUARE GAILLARD-LOISELET Rouen