Seine-Maritime

Place du Chêne Rouge, le jeudi 15 juillet à 21:00

Qui suit la scène indie française la connaît depuis toujours ; pour les autres, il faudra préciser que sa galaxie comprend Dominique A, Mansfield.TYA, Enablers, Piers Faccini… C’est à dire une vision cérébrale et sensible d’un (post-) rock décomplexé, entre mélodies en volutes et boucles répétitives, cordes méditerranéennes et velléités noisy. Sans doute l’artiste française la plus mordante de son temps. Retrouvez le programme sur : [https://www.terrassesdujeudi.fr/2021](https://www.terrassesdujeudi.fr/2021) Rock écorché Place du Chêne Rouge Rue Jacques Villon, Rouen 76350 Rouen Quartier Vieux-Marché Cathédrale Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-15T21:00:00 2021-07-15T23:00:00

