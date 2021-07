Rouen Place de la Rougemare Rouen, Seine-Maritime Les terrasses du jeudi : LA GÂPETTE Place de la Rougemare Rouen

Héritiers de la chanson réaliste comme on la savoure depuis longtemps en France, mais aussi du jazz populaire (celui de la Nouvelle Orléans) comme des fanfares d’un Est pas si lointain, La Gâpette se retrouve aux frontières des genres pour un spectacle à la fois festif et citoyen, qui prend la main de qui veut bien la confier le temps d’un voyage. Retrouvez le programme sur : [https://www.terrassesdujeudi.fr/2021](https://www.terrassesdujeudi.fr/2021) Street musette Place de la Rougemare Place de la Rougemare, Rouen Rouen Quartier Vieux-Marché Cathédrale Seine-Maritime

2021-07-22T21:00:00 2021-07-22T23:00:00

