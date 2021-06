Rouen Place de la Rougemare Rouen, Seine-Maritime Les terrasses du jeudi : LA CHICA Place de la Rougemare Rouen Catégories d’évènement: Rouen

[http://www.terrassesdujeudi.fr/2021](http://www.terrassesdujeudi.fr/2021)elleville et l’Amérique Latine, l’artiste a cultivé un certain goût pour la double culture. Puisant dans la psychomagie du metteur en scène Alejandro Jodorowsky (des performances artistiques symbolistes aux vertus curatives), mais aussi dans le post-rock et la langue espagnole, sa musique est une expérience qui tutoie le chamanisme ! Retrouvez le programme sur : www.terrassesdujeudi.fr/2021

Gratuit

