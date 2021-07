Rouen Place du Chêne Rouge Rouen, Seine-Maritime Les terrasses du jeudi : JOHNNY MAFIA Place du Chêne Rouge Rouen

le jeudi 29 juillet à 21:00

On pardonnera au quatuor de Sens de provenir d’un bled catalogué comme « oubliable » : après tout les Hives viennent d’un patelin quelconque en Suède et les Black Keys de l’Ohio. L’important, c’est que le garage-punk du groupe se pare peu à peu de couleurs grungy chères à Mad Season, Green River, pour imposer des mélodies qui se chantent sous la douche, sous la couche de saleté et d’irrévérence ! Retrouvez le programme sur : [https://www.terrassesdujeudi.fr/2021](https://www.terrassesdujeudi.fr/2021) Punk sentimental Place du Chêne Rouge Rue Jacques Villon, Rouen 76350 Rouen Quartier Vieux-Marché Cathédrale Seine-Maritime

2021-07-29T21:00:00 2021-07-29T23:00:00

