Place du Chêne Rouge, le jeudi 1 juillet à 18:30

Si on peut attribuer la paternité de la salsa à Cuba, d’autres lieux ont largement contribué à l’élaboration de ce langage qui comprend musique et danse. Pour preuve : J Sugar est un salsero originaire de la République Dominicaine, installé en Normandie où il a monté son orchestre bouillant, percussif, qui offre un aperçu unique de cette torride culture latine et caribéenne.

Gratuit

Place du Chêne Rouge Rue Jacques Villon, Rouen 76350

2021-07-01T18:30:00 2021-07-01T20:00:00

Place du Chêne Rouge Rouen