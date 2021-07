Rouen Place du Chêne Rouge Rouen, Seine-Maritime Les terrasses du jeudi : BICEPS-B Place du Chêne Rouge Rouen

le jeudi 29 juillet à 18:30

Mais qu’attendait-on pour invoquer Rouen comme capitale du blues moderne ? Peut-être l’arrivée de ce trio infernal qui laisse parler l’harmonica comme la voix des laissés-pour-compte, de celles et ceux qui dansent pour protester, pour s’éclater, pour montrer qu’à trois on vaut mieux qu’un seul. Sans basse -comme Jon Spencer Blues Explosion- mais avec les fesses sacrément musclées, voilà le blues du futur. Blues sous protéines Place du Chêne Rouge Rue Jacques Villon, Rouen 76350 Rouen Quartier Vieux-Marché Cathédrale Seine-Maritime

