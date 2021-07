Rouen Place du Chêne Rouge Rouen, Seine-Maritime Les terrasses du jeudi : 1.8.8.1, UNE DUOGRAPHIE DE LA MAISON TELLIER Place du Chêne Rouge Rouen Catégories d’évènement: Rouen

Imaginée comme une alternative simplifiée mais pas simpliste aux arrangements riches de La Maison Tellier, la plus célèbre des fratries normandes, cette formule en duo (Raoul / Sebastien et Helmut / Yannick, respectivement guitariste et chanteur) propose un tour d’horizon des pièces les plus bouleversantes de la colloc’ du Bayou normand. Une poésie à cœur, à vif, en attendant la suite de Primitifs Modernes. Retrouvez le programme sur : [https://www.terrassesdujeudi.fr/2021](https://www.terrassesdujeudi.fr/2021) La Maison à deux Place du Chêne Rouge Rue Jacques Villon, Rouen 76350 Rouen Quartier Vieux-Marché Cathédrale Seine-Maritime

