Saint-Pern Ille-et-Vilaine Saint-Pern Tout l’été, les terrasses de l’Orée sont l’occasion de passer un moment convivial le vendredi soir et le samedi midi.

Des groupes de musique locaux sont présents pour animer les soirées.

La réservation est conseillée. L’Orée du parc se situe à l’entrée de Bécherel, à la limite de la commune de Saint-Pern.

Au menu : planches apéritives, viandes grillés au feu de bois, boissons, etc…

