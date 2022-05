Les Terrasses de l’été – Sully Plage 2022 Sully-sur-Loire, 16 juillet 2022, Sully-sur-Loire.

Les Terrasses de l’été – Sully Plage 2022 Sully-sur-Loire

2022-07-16 15:30:00 15:30:00 – 2022-07-16

Sully-sur-Loire Loiret

– par la Municipalité –

A partir de 15h30, animations et concerts dans les rues devenues piétonnes, et à partir de 18h, marché du terroir et de l’artisanat en mode nocturne!

Sully-sur-Loire

