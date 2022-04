Les Terrasses de l’été – PASSION COCO Saint-Evroult-Notre-Dame-du-Bois, 3 août 2022, Saint-Evroult-Notre-Dame-du-Bois.

Les Terrasses de l’été – PASSION COCO Saint-Evroult-Notre-Dame-du-Bois

2022-08-03 20:00:00 – 2022-08-03

Saint-Evroult-Notre-Dame-du-Bois Orne Saint-Evroult-Notre-Dame-du-Bois

CONCERT DE TROPICAL CIUMBA

Tout droit venu d’Angers, le groupe coloré, épicé et savoureux Passion Coco pose ses valises à St-Évroult-Notre-Dame-du-Bois sur les vestiges de l’abbaye pour une soirée haute en couleurs le mercredi 3 août à 20h.

Mélange savoureux, tropical et psychédélique. Le quatuor Passion coco allie ses influences et compose une musique inédite où les rythmes traditionnels Colombiens et plus largement tropicaux, fusionnent avec des ambiances rock psychédélique nous rappelant l’univers des westerns spaghettis, le tout accompagné de douces voix parfumées.

On ne perd jamais les racines Sud-américaines avec le cuatro Vénézuélien, les percussions et les chants en espagnol, auxquelles viennent s’incorporer, de par la basse et la guitare, des références diverses emprunt aux musiques actuelles.

Saint-Evroult-Notre-Dame-du-Bois

dernière mise à jour : 2022-04-07 par OT DU PAYS DE L’AIGLE