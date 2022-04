Les Terrasses de l’été – « LES BUTORS» de la Cie CIRQUE HIRSUTE L’Aigle, 20 juillet 2022, L'Aigle.

Les Terrasses de l’été – « LES BUTORS» de la Cie CIRQUE HIRSUTE L’Aigle

2022-07-20 20:00:00 – 2022-07-20

L’Aigle Orne

CIRQUE ACROBATIQUE

La compagnie du Cirque Hirsute qui nous vient du centre de la France pose ses valises dans l’Orne quelques jours le temps de nous émerveiller. Première étape à l’étang La Croix Lamirault à L’Aigle-Rai le mercredi 20 juillet puis ils iront à Flers et Falaise pour une mini-tournée.

Le Cirque Hirsute a été créé en 2006 par Mathilde Sebald et Damien Gaumet après leur formation à l’École Supérieure des Arts du Cirque de Bruxelles. Depuis plus de 15 ans la compagnie tourne à travers le monde, aussi bien en salle que dans le réseau des Arts de la Rue en fonction de ses créations.

Avec leurs cervelles de piafs, les Butors se livrent à une parade amoureuse de haute voltige, perchés à 7 mètres de hauteur sur une invention délicieusement spectaculaire: une immense échelle rotatoire, un manège diabolique inspiré des moulins à vent et des roues de la mort.

350 kg de ferraille, d’astuce, de précision et de grâce… vous scotcheront à l’étang La Croix Lamirault pendant 45 min avec des acrobaties à vous couper le souffle !

Ces drôles d’oiseaux se volent dans les plumes au cours d’un rituel saugrenu, enchaînant préliminaires aériens insolites, défis légèrement grivois, danses décalées et envols vertigineux. Un spectacle virtuose, acrobatique et burlesque à la recherche de l’oiseau rare et du mystère de l’équilibre amoureux.

