CONCERT DE TANGO ARGENTIN

Un endroit charmant, tel un écrin de verdure, accueillera cet été à Bonsmoulins le Duo Cabeceo. Ce duo piano-bandonéon et piano à quatre mains jouera du tango argentin pour nous faire danser et chavirer le cœur. Les deux musiciennes vous invitent à découvrir un métissage original d’un univers musical qui navigue entre Amérique du Sud et Europe.

Son répertoire comprend des versions traditionnelles de l’âge d’or du tango, des arrangements originaux et des compositions inspirées de leurs vadrouilles à travers le monde. Cette sélection de tangos, valses et milongas idéale pour danser se laissera tout aussi bien écouter en concert sur la place verdoyante de Bonsmoulins le long de laquelle coule la rivière de l’Iton.

Le Piano en vadrouille, c’est une voiture qui tire une remorque qui se déplie en scène où trône un piano droit. Ainsi, nous pouvons vadrouiller n’importe où et partager notre musique. Musiciens professionnels expérimentés, nous proposons plusieurs formules et nous adaptons à différents types de lieux : jardin, place de village, champ de foire, cour d’école, vignoble…

Au piano : Anne Mazeau

Bandonéon, piano : Marie-Anne Faupin

