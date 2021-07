Amnéville Amnéville Amnéville, Moselle LES TERRASSES DE LA MUSIQUE Amnéville Amnéville Catégories d’évènement: Amnéville

Amnéville Moselle Amnéville 7 concerts en plein air ! L’Association des Partenaires de la Cité des Loisirs d’Amnéville vous donne rendez-vous cet été, sur le parvis de la piscine.

Les rendez-vous à venir : 11 juillet Esperanto, 18 juillet Eventhis Lounge Duo, 25 juillet Accousteam, 1er août The bend, 8 août Eventhis Trio, 15 août The Dukes, 22 août Ad Libitum contact@incitea-amneville.com Incitéa dernière mise à jour : 2021-06-25 par DESTINATION AMNEVILLE

