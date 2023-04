Les Terrasses de Besançon Les Terrasses de Besançon, 3 juin 2023, Besançon.

Les Terrasses de Besançon 3 et 4 juin Les Terrasses de Besançon Visites guidées sur réservation | 5€ par personne | À partir de 10 ans

Situé sur les hauteurs de Bregille, ce jardin aménagé sur un terrain très pentu vous captivera et entraînera votre imagination vers de lointaines contrées, au gré de ses nombreuses terrasses à thèmes. Dans cette ambiance propre à la rêverie, au milieu d’arbustes taillés et de vicaces, le visiteur flânera le long des cascades, bassins et rivière ou choisira de méditer en contemplant une vue exceptionnelle.

Les Terrasses de Besançon 36 chemin des Ragots 25000 BESANCON Besançon 25000 Les Prés de Vaux Doubs Bourgogne-Franche-Comté 06-17-11-17-13 https://lesterrassesdebesancon.fr [{« type »: « phone », « value »: « 06 17 11 17 13 »}] Parking

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T09:00:00+02:00 – 2023-06-03T12:00:00+02:00

2023-06-04T14:00:00+02:00 – 2023-06-04T17:00:00+02:00

