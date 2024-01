LES TÉNORS COMÉDIE Rouans, vendredi 5 avril 2024.

Vous aimez rire ? Vous aimez la comédie et la bonne humeur au spectacle ? Cette toute nouvelle mise en scène de Scène et Diapason est faite pour vous !

Rendez-vous à l’espace Coeur en Scène à Rouans où musique et fou rire seront au programme !

Plongez dans les années 20 et venez à la rencontre de l’un des plus grands Ténors de l’époque, Tito Mirelli… il vous attend à l’Opéra !

Les décors, les costumes vous installent progressivement dans ce siècle et dans l’ambiance de ce grand hôtel où le spectacle Les Ténors doit se dérouler… vous n’avez plus qu’à vous laissez porter…

De nombreuses surprises seront au rendez-vous, des artistes haut en couleur; ce soir la troupe et ses chanteurs vous proposent Otello, le célèbre opéra de Verdi… revisité peut-être, remis en scène un peu…

à vous de venir le découvrir…

Rendez-vous à l’espace Coeur en Scène de Rouans du samedi 23 mars au samedi 6 avril aux jours et horaires indiqués ci-dessus.

Comédie de Ken Ludwig, d’après l’adaptation de Gérard Sibleyras, mis en scène par Hélène Tisseau.

Pratique

– Billetterie et réservation via le lien ici

– Tarif des places 7,50€ pour les adultes et 4€ pour les enfants de -12ans.

– Réservations conseillées, places limitées.

– Bar, gâteaux seront proposés sur place.

– Plus d’infos par téléphone au 06 51 04 62 77 ou sur le site internet de Scène et Diapason

Espace Coeur en Scène

Rouans 44640 Loire-Atlantique Pays de la Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-05 20:30:00

fin : 2024-04-05 20:30:00



