2022-11-25 20:30:00 – 2022-11-25 Nous sommes peu après un attentat sur le sol français qui a fait plusieurs morts ainsi qu’une quinzaine de blessés. Une équipe de médiateurs culturels est envoyée sur place pour écouter la population, l’entourage du terroriste, sa famille, ses voisins, ses amis, afin d’apaiser les tensions.



Pièce de Gaëtan Peau d’après des notes de recherche de Séraphin Alava et Rasha Nagem.



Action portée par le CCAS de Châteaurenard.

Spectacle offert par le FIPDR (Fonds Interministériel Prévention de la Délinquance et de la Radicalisation).



Gratuit dans la limite des places disponibles. Pièce de théâtre « Les Teneurs » à la Salle de l'Etoile.

