Les temps d’éveil à la bibliothèque : bébé lecteur Mers-les-Bains Mers-les-Bains Catégories d’évènement: Mers-les-Bains

Somme

Les temps d’éveil à la bibliothèque : bébé lecteur Mers-les-Bains, 18 mars 2022, Mers-les-Bains. Les temps d’éveil à la bibliothèque : bébé lecteur Mers-les-Bains

2022-03-18 – 2022-03-18

Mers-les-Bains Somme Proposé par le Relais Petite Enfance de la CCVS en partenariat avec la médiathèque, pour les enfants de moins de 3 ans accompagnés d’un adulte. Durée : 1 heure Proposé par le Relais Petite Enfance de la CCVS en partenariat avec la médiathèque, pour les enfants de moins de 3 ans accompagnés d’un adulte. Durée : 1 heure rpe@villes-soeurs.fr +33 2 27 28 03 91 Proposé par le Relais Petite Enfance de la CCVS en partenariat avec la médiathèque, pour les enfants de moins de 3 ans accompagnés d’un adulte. Durée : 1 heure Mers-les-Bains

dernière mise à jour : 2022-02-17 par

Détails Catégories d’évènement: Mers-les-Bains, Somme Autres Lieu Mers-les-Bains Adresse Ville Mers-les-Bains lieuville Mers-les-Bains Departement Somme

Mers-les-Bains Mers-les-Bains Somme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mers-les-bains/

Les temps d’éveil à la bibliothèque : bébé lecteur Mers-les-Bains 2022-03-18 was last modified: by Les temps d’éveil à la bibliothèque : bébé lecteur Mers-les-Bains Mers-les-Bains 18 mars 2022 mers-les-bains Somme

Mers-les-Bains Somme