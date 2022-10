LES TEMPS D’ART Saumur, 22 octobre 2022, Saumur.

LES TEMPS D’ART

Saumur Maine-et-Loire

2022-10-22 15:00:00 – 2022-10-22 23:00:00

Saumur

Maine-et-Loire

Saumur

Embrasez-vous à la croisée du jour et de la nuit ! Découvrez autrement les lieux emblématiques de Saumur, du théâtre Le Dôme au Château, en passant par la Place Saint-Pierre et son église grâce à un parcours « aérien et flamboyant », imaginé pour vous émerveiller, où se côtoieront spectacles de danse aérienne, spectacles de pyrotechnies et divers concerts.

Les festivités commenceront par deux représentations du spectacle de danse aérienne « Ligne de Soi », interprété par la compagnie Fred Deb.

Laissez-vous ensuite guider par la compagnie des Criporteurs, qui vous ouvrira la voie afin de rejoindre l’Église de la Place Saint-Pierre.

Sur le trajet, levez la tête pour admirer les élèves de l’école de musique de Saumur, posés sur les balcons des habitations, nous jouer leurs plus belles mélodies. Vous serez accueillis par la compagnie Mandalights, qui vous offrira un somptueux spectacle de pyrotechnie sur le parvis de l’Église.

C’est ensuite au tour de l’église de vous ouvrir ses portes et vous convier au concert à la bougie du groupe de musique de chambre dont la réputation n’est plus à faire :Trio Chausson.

La compagnie Arco Iris prendra le relais pour vous accompagner en musique au château pour le clou du spectacle : un second spectacle de pyrotechnie signé Mandalights, suivi d’1h30 de concert du groupe de rock nantais Médicis.

Les Temps d’Art #2 est un événement festif et culturel. Déambulation artistique du théâtre Le Dôme au Château de Saumur, à la croisée du jour et de la nuit autour de spectacles de rue divers et variés : danse, pyrotechnie et concerts.

info.lestempsdart@gmail.com https://lestempsdartsaumur.fr/

Saumur

dernière mise à jour : 2022-10-05 par