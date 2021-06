Les Tempos d’été : Human Songs Metronum, 15 juillet 2021-15 juillet 2021, Toulouse.

Les Tempos d’été : Human Songs

Metronum, le jeudi 15 juillet à 19:00

### Concert en transat / Jazz Soul [**Dans le cadre des Tempos d’été du Metronum **](https://www.toulouse.fr/web/cultures/agenda#/event/36634/Les%20Tempos%20d’%C3%A9t%C3%A9%20du%20Metronum) Ils sont quatre et toulousains : Pascal Celma, (basse), Fred Petitprez (batterie), Tom Carrière (piano, orgues) et Cyprien Zeni (chant). Et ont formé le groupe Human Songs. Un drôle de nom pour un quatuor, en tout cas pas si commun, qui ne fait appel qu’à un désir d’interpréter des chansons humanistes. Ou plutôt des chansons à « hauteur d’Homme » pour reprendre une définition cinématographique liée au travail de Howard Hawks. Des chansons à hauteur d’homme c’est-à-dire inspirées et inspirantes, qui racontent des vies de tous les jours susceptibles de se retrouver partout dans le monde. A l’origine du groupe, il y a Pascal Celma, bassiste de plusieurs groupes, musicien des routes, qui enchaine les concerts avant que le désir d’un nouveau départ se fasse jour. Il compose pour lui, échafaude un avenir, cherche des musiciens, des amis. Et les voilà tous les quatre pour un premier concert à Carcassonne. Tout s’enchaine vite parce que ces mousquetaires-là s’entendent et s’écoutent si bien. Un premier album vient de naitre, Instinct (Komos). Tout est dit. En fin presque. Ils sont tous les quatre fans de Gregory Porter mais, justement, ne le disent pas. Voilà : c’est maintenant écrit. ### Plus d’infos [Site du Metronum ](https://metronum.toulouse.fr/agenda?oaq%5Buid%5D=22807757) //www.youtube.com/embed/UPGJtwTUA30 ![]() ### Infos pratiques * Jeudi 15 juillet 2021 de 19h à 21h30 * Concert assis en transat dans le patio. * Respect des consignes d’hygiène et de sécurité en vigueur.

Tarifs : 5€ / 8€ (Gratuit pour les moins de 12 ans)

Culture

Metronum 2 Rond-Point Madame de Mondonville, 31200 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-15T19:00:00 2021-07-15T21:30:00