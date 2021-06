Les Tempos d’été // Human Songs Le Metronum, 15 juillet 2021-15 juillet 2021, Toulouse.

HUMAN SONGS ———– _[Jazz Soul]_ S’il y a les feel good movies, ces films qui apportent assez de baume au coeur pour croire (de nouveau ?) dans l’humanité, Instinct fait clairement partie de la catégorie des feel good albums. Ce n’est donc pas un hasard si le groupe qui l’a enfanté a choisi d’inscrire l’humanité dans son nom même : [Human Songs](https://www.facebook.com/profile.php?id=100063622028366). Drôle de nom, n’est-ce pas ? Comme si ce quartet de Toulouse faisait ce qu’il disait et disait ce qu’il faisait : des chansons humaines ou humanistes. Mais on peut aussi l’entendre autrement : et si Cyprien Zeni (chant), Pascal Celma (basse), Tom Carrière (claviers), Frédéric Petitprez (batterie) se voyaient comme des hommes-chansons comme on parle d’hommes-sandwichs ? Et qu’ils cherchaient non seulement à interpréter leurs morceaux mais à littéralement les incarner ? « C’est un nom qui s’est imposé… logiquement ! C’est Cyprien qui a eu cette idée lors de notre première résidence à Carcassonne en février 2018. À l’origine, on avait plutôt pensé s’appeler Pascal et les Boys » rigolent-ils assez fort pour faire comprendre que c’est une blague potache. Et pourtant, il y a de la vérité là-dedans. Car Human Songs, c’est le fantasme de Pascal Celma. Après des années « à jouer dans plein de groupes beaucoup de notes à la seconde », il a eu envie de prendre un « nouveau départ » et de monter un projet plus épuré où la voix serait reine. Il commence alors à composer tout seul dans son coin quelques titres comme « Down The Road » et se souvient de Cyprien Zeni, un jeune choriste qui l’avait impressionné un jour de concert : « quand il avait pris le lead, j’étais soufflé, c’était hallucinant… ». La suite, c’est une histoire d’alchimie express : la première fois qu’ils jouent tous les quatre pendant quelques jours de workshop au Chapeau Rouge de Carcassonne, « ça a matché hyper facilement ». D’ordinaire, quand on crée un nouveau groupe, « ça lutte toujours un peu au début. Mais là, tout a été très vite : on écrivait deux à trois morceaux par jour ». Ils se découvrent même des affinités électives a posteriori. « On était tous fans de Gregory Porter… mais sans se le dire ! Sa musique nous parle beaucoup car elle n’est pas seulement jolie, elle a aussi du fond ». Pourtant loin d’eux l’idée de « copier » la soul-jazz du fameux crooner à la casquette noire. « Non, on veut trouver notre propre son ». Et l’une des manières d’y parvenir, c’est en allant chercher du côté de La Réunion dont est originaire Cyprien Zeni. Longtemps, le jeune homme ne voulait ni écrire ni chanter en créole. Trop de pression, trop de fantômes, trop d’histoire(s) pour lui. Pour Human Songs, il a passé le pas : « j’avais la goutte au front » s’amuse-t-il. Car ses trois autres complices l’affirment d’un même voix : « Cyprien est très sincère dans tout ce qu’il chante » Pour le dire dans le langage du cyclisme : il n’en laisse pas sous la chaussettes. Et l’entendre switcher de l’anglais au créole sur « Grandma’s home », chanson sous forme de Madeleine de Proust écrite dans l’avion qui le menait à l’enterrement de sa grand-mère, est un grand moment d’Instinct, disque à la poésie fragile et à la soul faussement rétro. Dans la boîte à outils de Human Songs pour construire son identité propre, on trouve aussi des projets passionnants encore rarement cités par les groupes d’aujourd’hui, de Lalah Hathaway à l’August Greene de Common et Robert Glasper. Autre inspiration, les maintenant fameuses Tiny Desk Sessions de la radio nationale américaine NPR : disponibles sur YouTube, elles offrent des mini-concerts de la nouvelle scène jazz-soul-hip-hop, de Tyler The Creator à BadBadNotGood, Anderson .Paak ou le regretté MacMiller. Comme une manière pour le quartet de rappeler que ce n’est pas tout d’accoucher de chansons humaines, faut-il encore les faire vivre et respirer live. Les vidéos sur Internet, c’est justement ce qui a permis au groupe de très vite trouver son public. Postée à l’été 2018, une captation live et intimiste de « Down The Road » a dépassé en quelques semaines les 100000 vues. « En quinze ans de carrière, ça ne m’était encore jamais arrivé » souligne Pascal qui sent alors que ce groupe a ce petit grain d’âme que plein d’autres n’ont pas. C’est cette vidéo qui a attiré l’attention du fondateur du label Komos, Antoine Rajon, sur Human Songs. « Il nous a écrit un message le 31 décembre vers 21h, on n’y croyait pas ». Une happy end pour de la feel good music, ça a du sens. Mathieu Durand https://www.youtube.com/watch?v=UPGJtwTUA30&list=PLEZE9tEeQKlGU_w5ZiDS7_YNfoEWUpqGD&index=8&ab_channel=L%27ArchipelPerpignanL%27ArchipelPerpignan

5 / 8€ (Gratuit pour les moins de 12 ans)

Concert assis en transat dans le patio.

