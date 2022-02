Les Tempories des enfants / Lecture de conte Escamps Escamps Catégories d’évènement: Escamps

Escamps Lot Escamps Ouvrez vos oreilles sur le site des phosphatières des Tempories à Escamps, classé en Réserve Naturelle.

Cette animation conclut un projet d’année entre les enfants de CM1-CM2 de l’école de Concots et la Réserve naturelle nationale d’intérêt géologique. Inspirés par le site des phosphatières des Tempories et les légendes du Quercy, les élèves vous partageront leur conte.

Cette journée en immersion sur le site sera l’occasion de revenir sur le projet et peut-être de rencontrer les mystérieux

personnages qui peuplent les forêts du Quercy. Infos >> Parc / 05 65 24 20 50 C.Pelaprat/biljara.com

