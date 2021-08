Les Témoins Théâtre de la Manufacture des Abbesses, 1 septembre 2021, Paris.

Les Témoins

du mercredi 1 septembre au samedi 20 novembre à Théâtre de la Manufacture des Abbesses

PRÉSENTATION DE LA PIECE Les Témoins est un journal dont l’intégrité et le professionnalisme ne font pas débat. Mais le jour où un candidat d’extrême droite gagne la présidentielle, les journalistes de la rédaction sentent vite le vent tourner : ils deviennent l’ennemi à abattre. Les Témoins doivent alors se battre pour préserver leur éthique et leur détermination sans sombrer dans une guerre de tranchées contre le nouveau pouvoir. Catherine, la rédactrice en chef ajointe, tente de conserver l’unité de ses troupes, au bord de l’implosion, alors que la rédaction accumule les enquêtes explosives. Cyril découvre le projet d’action terroriste d’un groupuscule écologique. Hassan suspecte qu’un pays ami ait exécuté un agent français (mais sa source est faible et il craint de relancer les graves tensions entre les deux pays). Rebecca met à jour une gigantesque histoire d’espionnage industriel perpétré par un proche du nouveau président. Romain, lui, découvre un embryon de résistance armée qui envisage déjà un Coup d’Etat. REVUE DE PRESSE “… Récit d’une désagrégation qui contamine l’humain avant de gangrener le société, ce texte est remarquablement étayé et diaboliquement structuré. La déflagration des faits est implacable, qui transforme la menace du pire en probabilité rationnelle. Un spectacle anxiogène mais nécessaire qui joue à pleins poumons son rôle de Cassandre.” Joëlle Gayot, TELERAMA TT “Un président d’extrême droite est élu en France. Comment réagir quand on est un journal influent qui a bâti sa réputation sur une ligne claire : pas d’opinions, des faits? Ces questions, Reuzeau les pose frontalement, c’est un auteur qui sait présenter les enjeux dans leurs complexités, et nourrir le suspens. Reuzeau met en scène un point de bascule révélateur de la fragilité de la démocratie. Un souffle, une énergie, une conviction.” Brigitte Salino, LE MONDE ​ “Une fable noire, un feuilleton haletant. Reuzeau met une fois de plus son talent dans l’observation du monde tel qu’il va, c’est-à-dire mal. Malin et rythmé, son texte évite habilement les clichés et le manichéisme. Les dialogues survoltés et les comédiens habités nous embarquent au bout d’un cauchemar diabolique. Soufflant.” Nedjma Van Hegmond ELLE ​ “Avec crédibilité et efficacité, Yann Reuzeau montre comment les journalistes, selon leurs personnalités et convictions, essayent de gérer cette situation politique inédite, entre résistance, relative allégeance ou passage à l’action.” Jean-Claude Raspiengeas, LA CROIX “Reuzeau, trop malin pour tomber dans la caricature ou la bien-pensance, a un vrai talent. Le texte est intelligent, brillant, et c’est toujours passionnant. Des comédiens dirigés d’une main de maître, comme d’habitude tous excellents.” Jean-Luc Jeener, FIGAROSCOPE *** “Un spectacle vraiment intrigant. Il y a une belle efficacité dans la compression de la narration, resserrée autour de la montée au pouvoir d’un Président d’extrême droite. Les dilemmes du spectacle font écho à des cas très concrets aujourd’hui, comme aux Etats-Unis ou au Brésil. La pièce arrive à point nommé” La Dispute, FRANCE CULTURE EQUIPE Une pièce de Yann Reuzeau, assisté de Clara Leduc, avec Didier Boulle, Marjorie Ciccone, Catherine Griffoni, Morgan Perez, Yann Reuzeau, Tewfik Snoussi, Sophie Vonlanthen INFOS PRATIQUES Manufacture des Abbesses Du 1er septembre au 21 novembre 2021, à 20h45 les mercredis, jeudis, vendredis, samedis et 17h les dimanches Espace Concorde, Arpajon, le 21 novembre 2021 Théâtre de Fontenay le Fleury le 13 novembre, Théâtre de la ville de Berne le 21 Novembre L’Octogone, théâtre de Pully, le 27 novembre Centre culturel d’Uccle à Bruxelles le 21 janvier 2022

Entrée libre sur réservation par téléphone au 06 64 95 78 26

Compagnie SYLSYL – Yann Reuzeau

Théâtre de la Manufacture des Abbesses 7 rue Veron, 75018 Paris Paris Paris 18e Arrondissement Paris



