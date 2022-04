Les témoins – David Nicolas Parel Parc des Bastions Genève Catégorie d’évènement: Genève

Les témoins – David Nicolas Parel Parc des Bastions, 7 avril 2022, Genève. Les témoins – David Nicolas Parel

du jeudi 7 avril au dimanche 1 mai à Parc des Bastions

Depuis le 31 décembre 2018, le photographe David Nicolas Parel réalise une immersion au long court dans le milieu ambulancier à Genève. Entre 2019 et 2021, il effectue plus de 300 nuits équipé d’un uniforme de stagiaire et d’un appareil photo pour suivre le quotidien des équipes de la compagnie Swiss Ambulance Rescue. Quand la crise sanitaire arrive et que les ambulanciers se retrouvent en première ligne face au COVID, il continue de les suivre sur le terrain. Sa plongée de presque 3 ans dans le quotidien des ambulanciers se termine actuellement avec la préparation d’un livre photo et une première exposition à Genève au parc des Bastions du 7 avril au 1er mai. Vernissage le 7 avril à 17h30. Une immersion photographique dans le monde des ambulanciers à Genève. Avant et pendant le COVID. (2019 – 2021) Parc des Bastions Promenade des Bastions 1, 1204 Genève Genève

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-07T00:00:00 2022-04-07T23:59:00;2022-04-08T00:00:00 2022-04-08T23:59:00;2022-04-09T00:00:00 2022-04-09T23:59:00;2022-04-10T00:00:00 2022-04-10T23:59:00;2022-04-11T00:00:00 2022-04-11T23:59:00;2022-04-12T00:00:00 2022-04-12T23:59:00;2022-04-13T00:00:00 2022-04-13T23:59:00;2022-04-14T00:00:00 2022-04-14T23:59:00;2022-04-15T00:00:00 2022-04-15T23:59:00;2022-04-16T00:00:00 2022-04-16T23:59:00;2022-04-17T00:00:00 2022-04-17T23:59:00;2022-04-18T00:00:00 2022-04-18T23:59:00;2022-04-19T00:00:00 2022-04-19T23:59:00;2022-04-20T00:00:00 2022-04-20T23:59:00;2022-04-21T00:00:00 2022-04-21T23:59:00;2022-04-22T00:00:00 2022-04-22T23:59:00;2022-04-23T00:00:00 2022-04-23T23:59:00;2022-04-24T00:00:00 2022-04-24T23:59:00;2022-04-25T00:00:00 2022-04-25T23:59:00;2022-04-26T00:00:00 2022-04-26T23:59:00;2022-04-27T00:00:00 2022-04-27T23:59:00;2022-04-28T00:00:00 2022-04-28T23:59:00;2022-04-29T00:00:00 2022-04-29T23:59:00;2022-04-30T00:00:00 2022-04-30T23:59:00;2022-05-01T00:00:00 2022-05-01T23:59:00

Détails Catégorie d’évènement: Genève Autres Lieu Parc des Bastions Adresse Promenade des Bastions 1, 1204 Genève Ville Genève lieuville Parc des Bastions Genève

Parc des Bastions Genève https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/geneve/

Les témoins – David Nicolas Parel Parc des Bastions 2022-04-07 was last modified: by Les témoins – David Nicolas Parel Parc des Bastions Parc des Bastions 7 avril 2022 genève Parc des Bastions Genève

Genève