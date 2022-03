Les @teliers numériques perfectionnement Saint-Germain-de-la-Rivière, 26 avril 2022, Saint-Germain-de-la-Rivière.

Les @teliers numériques perfectionnement Salle polyvalente 1 avenue Charles de Gaulle Saint-Germain-de-la-Rivière

2022-04-26 – 2022-04-26 Salle polyvalente 1 avenue Charles de Gaulle

Saint-Germain-de-la-Rivière Gironde Saint-Germain-de-la-Rivière

EUR Les @teliers numériques, restons connectés

Des conseils pour se familiariser avec les nouvelles technologies et communiquer autrement avec ses proches. Vous êtes curieux des nouvelles technologies mais vous n’osez pas… Lancez-vous à la découverte d’internet et de la tablette en suivant les @teliers numériques.

Atelier 1 : Perfectionnement mail

Atelier 2 : Fichiers et Numérisation

Atelier 3 : Communiquer par vidéo

Atelier 4 : Sécurité

Atelier 5 : Démarches administratives

Atelier 6 : Un mois après…

+33 5 57 99 79 39

asept

