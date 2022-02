Les @teliers numérique de base Saint-Germain-de-la-Rivière, 3 mars 2022, Saint-Germain-de-la-Rivière.

Les @teliers numérique de base Salle polyvalente 1 avenue Charles de Gaulle Saint-Germain-de-la-Rivière

2022-03-03 14:00:00 – 2022-03-03 16:00:00 Salle polyvalente 1 avenue Charles de Gaulle

Saint-Germain-de-la-Rivière Gironde Saint-Germain-de-la-Rivière

EUR Les @teliers numériques, restons connectés

Des conseils pour se familiariser avec les nouvelles technologies et communiquer autrement avec ses proches. Vous êtes curieux des nouvelles technologies mais vous n’osez pas… Lancez-vous à la découverte d’internet et de la tablette en suivant les @teliers numériques.

Atelier 1 : Premiers pas sur la tablette

Atelier 2 : Échanger avec ses proches

Atelier 3 : La tablette et les loisirs

Atelier 4 : Les démarches administratives

Atelier 5 : Rester informé

Atelier 6 : Tablette et prévention santé

Les @teliers numériques, restons connectés

Des conseils pour se familiariser avec les nouvelles technologies et communiquer autrement avec ses proches. Vous êtes curieux des nouvelles technologies mais vous n’osez pas… Lancez-vous à la découverte d’internet et de la tablette en suivant les @teliers numériques.

Atelier 1 : Premiers pas sur la tablette

Atelier 2 : Échanger avec ses proches

Atelier 3 : La tablette et les loisirs

Atelier 4 : Les démarches administratives

Atelier 5 : Rester informé

Atelier 6 : Tablette et prévention santé

Les @teliers numériques, restons connectés

Des conseils pour se familiariser avec les nouvelles technologies et communiquer autrement avec ses proches. Vous êtes curieux des nouvelles technologies mais vous n’osez pas… Lancez-vous à la découverte d’internet et de la tablette en suivant les @teliers numériques.

Atelier 1 : Premiers pas sur la tablette

Atelier 2 : Échanger avec ses proches

Atelier 3 : La tablette et les loisirs

Atelier 4 : Les démarches administratives

Atelier 5 : Rester informé

Atelier 6 : Tablette et prévention santé

asept

Salle polyvalente 1 avenue Charles de Gaulle Saint-Germain-de-la-Rivière

dernière mise à jour : 2022-02-11 par