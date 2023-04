Les techniques de Delacroix : la mise au carreau et l’esquisse musée national Eugène-Delacroix Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Les techniques de Delacroix : la mise au carreau et l’esquisse musée national Eugène-Delacroix, 16 avril 2023, Paris. Le dimanche 16 avril 2023

de 10h00 à 12h30

.Tout public. payant Tarif : 7 € (gratuité sous conditions). Compris avec le billet d’entrée au musée

Réservation d’un billet d’entrée au musée fortement conseillée, y compris pour les visiteurs bénéficiant de la gratuité Le dimanche 16 avril, nous vous donnons rendez-vous au cœur de l’atelier d’Eugène Delacroix pour découvrir les techniques préparatoires à la création d’une œuvre. Nous vous donnons rendez-vous au cœur de l’atelier d’Eugène Delacroix pour découvrir les techniques préparatoires à la création d’une œuvre, de la préparation de la toile à l’esquisse, en passant par la mise au carreau. Au regard des œuvres exposées dans les salles du musée, découvrez comment le peintre concevait ses œuvres et se préparait à la réalisation finale d’un tableau.

Un artiste professionnel vous fera la démonstration des techniques préparatoires utilisées par le peintre romantique au XIXème siècle. Comme à l’époque de Delacroix, apprenez les différentes manières de commencer une œuvre et d’en préparer la première esquisse. Plusieurs sessions auront lieu toute la matinée, jusqu’à 11h30. musée national Eugène-Delacroix 6 rue de furstenberg 75006 Paris Contact : https://www.musee-delacroix.fr/fr/actualites/evenements/ 0144418650 contact.musee-delacroix@louvre.fr https://www.musee-delacroix.fr/fr/actualites/evenements/

© Musée du Louvre Les techniques de Delacroix : la mise au carreau et l’esquisse

Détails Catégories d’Évènement: île de France, Paris Autres Lieu musée national Eugène-Delacroix Adresse 6 rue de furstenberg Ville Paris Departement Paris Lieu Ville musée national Eugène-Delacroix Paris

musée national Eugène-Delacroix Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Les techniques de Delacroix : la mise au carreau et l’esquisse musée national Eugène-Delacroix 2023-04-16 was last modified: by Les techniques de Delacroix : la mise au carreau et l’esquisse musée national Eugène-Delacroix musée national Eugène-Delacroix 16 avril 2023 Musée national Eugène-Delacroix Paris Paris

Paris Paris