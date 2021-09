Les Tchoquers Leda Atomica Musique, 24 septembre 2021, Marseille.

Les Tchoquers

Leda Atomica Musique, le vendredi 24 septembre à 18:00

Les Tchoquers (French yéyé from the 21st century) Marseille D’humeur hétéroclite, les Tchoquers vont puiser dans le répertoire des sixties des airs décalés et en remettent une couche. Ils sont aussi exigeants que pas sérieux. Vous aurez la chance inouïe de découvrir en vrai live avec des vrais musiciens l’album dont la sortie est prévue pour novembre 2011. Alternant compositions stylées, et reprises millésimées, uniquement en français, of course !! [https://www.facebook.com/tchoquers/](https://www.facebook.com/tchoquers/) PAF + adhésion Leda Atomica Musique, 63 Rue St Pierre, 13005 Marseille [https://www.facebook.com/Leda-Atomica-Musique-488155774554372/](https://www.facebook.com/Leda-Atomica-Musique-488155774554372/) [https://www.ledaatomicamusique.com/](https://www.ledaatomicamusique.com/) Contact : [ledaatomicamusique@gmail.com](mailto:ledaatomicamusique@gmail.com)

