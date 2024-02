Les Tcherkess de l’Anatolie Centre Paris Anim’ Grange aux Belles Paris, mardi 28 mai 2024.

« Images du réel – Escale à le Grange aux Belles » est une série d’expositions photographique de journalistes photoreporters, de photographes aventuriers,… qui nous ouvre leur regard sur le monde et sa situation géopolitique et climatique. Une magnifique série photographique qui nous pousse à la réflexion et à la prise de conscience.

Les Tcherkess de l’Anatolie : chronique d’une nation en voie de disparition



Dès l’Antiquité, les Tcherkesses, également nommés Circassiens, vécurent dans le Caucase du nord, jusqu’à ce qu’une tragédie eu lieu en 1864 : le massacre et l’expulsion de 80-90% de la population par les forces russes; ce qui correspond à 1,5-2 millions de personnes. Ce point change dramatiquement le destin de ce peuple exilé. C’est dorénavant l’autre côté de la mer noire qui héberge la majorité des Tcherkesses : l’Anatolie.

Toutefois, provoqué par la stratégie d’installation appliquée à l’arrivée, les Tcherkesses se trouvent éparpillés sur le territoire, en manque d’unité démographique, et par conséquent, ne surmontent pas les coups pris au cours de l’histoire. Assimilés, ils arrivent au point d’être rayés de l’histoire dans le silence en un siècle et demi, ce qui est une durée longue pour la vie humaine, mais courte pour une nation indigène, qui existe depuis plusieurs milliers d’années.

Photographies de Gupse Tokgöz & Hans Lucas

www.instagram.com/gupsetokgoz

Exposition en partenariat avec l’Assemblée Citoyenne des Originaires de Turquie (l’ACORT), dans le cadre de la Petite Istanbul en Fête

exposition du mardi 28 mai au samedi 22 juin

Vernissage jeudi 30 mai de 19h-21h

Centre Paris Anim’ Grange aux Belles 6 Rue Boy-Zelensky 75010

