Les taxidermistes ferrugineux Démonstration Rosnay, mercredi 10 avril 2024.

Les taxidermistes ferrugineux Démonstration Rosnay Indre

Mercredi

La maison du Parc naturel régional de la Brenne accueille une démonstration de sculptures de Grom et Fanfan.

Jérôme Garreau et François Sueur alias Grom et Fanfan réalisent des sculptures en fer, à partir de matériaux de récupération. Ils créent des pièces uniques en métaux réemployés, afin de leur donner une seconde vie.

Il s’inspirent tout particulièrement de la nature avec des animaux en acier. Retrouvez-les poste de soudure, enclume et marteaux à la main pour une démonstration de sculpture. Attention naissance d’animaux en cours… EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-10 14:00:00

fin : 2024-04-10 17:00:00

Le Bouchet

Rosnay 36300 Indre Centre-Val de Loire tourisme@parc-naturel-brenne.fr

L’événement Les taxidermistes ferrugineux Démonstration Rosnay a été mis à jour le 2024-03-19 par Destination Brenne