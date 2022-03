Les taureaux dans les rues Arles, 15 avril 2022, Arles.

Les taureaux dans les rues Arles

2022-04-15 – 2022-04-18

Arles Bouches-du-Rhône Arles

Vendredi 15 avril :

19h00 : Bandido – avenue Victor Hugo (manade Grimaud)

20h00 : Course de vaches pour les amateurs « Trophée hommage à Laurent Deydier » – arènes portatives, place de la Croisière (manade des Chanoines)



Samedi 16 avril :

10h00 : Encierro – Cavalerie, Léon Blum (manade des Saladelles)

11h00 : Course de vaches pour les amateurs « Trophée hommage à Laurent Deydier » – arènes portatives, place de la Croisière (manade St Germain)

13h00 : Abrivado – avenue Victor Hugo (manade Chaballier et fille)

14h15 : Doma Vaquera – arènes portatives, place de la Croisière (ganaderia Boutaud)

14h30 : Capea qualification « Le Souvenir Francis Espejo »/ arènes portatives, place de la Croisière (manade La Cravenco)

20h00 : Bandido – boulevard des Lices. (manade St Louis)



DIMANCHE 17 AVRIL 2022

10h00 : Encierro – Cavalerie, Voltaire (manade Les Alpilles)

10h30 : Défilé sévillan – rues du centre-ville (CTPR Les Andalouses)

11h00 : Course de vaches pour les amateurs « Trophée hommage à Laurent Deydier » – arènes portatives, place de la Croisière (manade A. Chapelle)

13h00 : Festival d’abrivados – boulevard des Lices (manades Gillet, Les Alpilles, les Saladelles, Thibaud)

14h30 : Capea de qualification « Le Souvenir Francis Espejo »/ arènes portatives, place de la Croisière (manade Père Descordes)

20h00 : Bandido – boulevard des Lices (manade Lescot)

21h30 : Toro de fuego – place de la République (à l’issue du concert des Bandas)



Lundi 18 avril :

10h00 : Encierro – Cavalerie, Léon Blum (manade )

11h00 : Course de vaches pour les amateurs « Trophée hommage à Laurent Deydier » – arènes portatives, place de la Croisière (manade Blanc)

13h00 : Lâcher de taureaux – boulevard des Lices (ganaderia Boutaud)

14h30 : Finale des capeas « Le Souvenir Francis Espejo »/ arènes portatives, place de la Croisière (ganaderia Giraud)

19h00 : Bandido finale -boulevard des Lices (manade L’Amista)

La feria, c’est aussi dans la rue ! Abrivados, bandidos, encierros ou capeas : autant d’animations taurines qui rythmeront votre week-end taurin.

+33 4 90 18 41 20

dernière mise à jour : 2022-03-18 par Office de Tourisme d’Arles Provence Tourisme / Office de Tourisme d’ArlesProvence Tourisme / Office de Tourisme d’Arles