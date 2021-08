Les Tardives Lannion, 27 août 2021, Lannion.

Les Tardives 2021-08-27 – 2021-08-27

Lannion Côtes d’Armor

Les Tardives reviennent enchanter votre été ! Avec un programme haut en couleurs : animations familiales et initiations aux danses bretonnes suivies des concerts et de théâtre de rue sur le quai d’Aiguillon. RDV les vendredis 16 et 30 juillet

& 6 et 27 août 2021

16h-17h /// Sensibilisation à la musique électro

17h-19h /// Découvrez la culture bretonne

17h30-22h /// Musiques bretonnes et actuelles /// carte blanche à la jeunesse bretonne

22h15-23h45 /// Musiques actuelles /// DMT

http://www.lannion.bzh/

