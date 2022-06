Les Tardives

2022-07-22 19:15:00 – 2022-07-22 Les Tardives reviennent enchanter votre été ! Avec un programme haut en couleurs : animations familiales et initiations aux danses bretonnes suivies des concerts et de théâtre de rue sur le quai d’Aiguillon.

Les Tardives reviennent enchanter votre été ! Avec un programme haut en couleurs : animations familiales et initiations aux danses bretonnes suivies des concerts et de théâtre de rue sur le quai d'Aiguillon.

En attente de programmation.

