16 rue de l’Abbatiale, Saint-Pierre-sur-Dives Aile Ouest de l’Abbatiale Maison France Services Saint-Pierre-en-Auge Calvados Aile Ouest de l’Abbatiale 16 rue de l’Abbatiale, Saint-Pierre-sur-Dives

2022-07-21 14:30:00 – 2022-07-21 16:30:00

Calvados Le quartier des Tanneries de St-Pierre-sur-Dives a vu son patrimoine restauré récemment, l’occasion d’explorer les abords et de voir si la nature nous raconte son histoire.

Le quartier des Tanneries de St-Pierre-sur-Dives a vu son patrimoine restauré récemment, l'occasion d'explorer les abords et de voir si la nature nous raconte son histoire.

(2km/2h) – Niveau 1

tourism.authenticnormandy@agglo-lisieux.fr +33 2 31 48 18 10

