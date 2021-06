SAINT-PIERRE-EN-AUGE Place de la mairie de Saint-Pierre-sur-Dives Saint-Pierre-en-Auge Les tanneries, entre patrimoine et nature Place de la mairie de Saint-Pierre-sur-Dives SAINT-PIERRE-EN-AUGE Catégorie d’évènement: Saint-Pierre-en-Auge

Place de la mairie de Saint-Pierre-sur-Dives, le mardi 20 juillet à 16:30

Le quartier des Tanneries de St-Pierre-sur-Dives a vu son patrimoine restauré récemment, l’occasion d’explorer les abords et de voir si la nature nous raconte son histoire. (2km/2h) – Niveau 1

Tarif enfant 3,00€ -12 ans Gratuit -4 ans

Le quartier des Tanneries de St-Pierre-sur-Dives a vu son patrimoine restauré récemment, l'occasion d'explorer les abords et de voir si la nature nous raconte son histoire. (2km/2h) – Niveau 1

