Ateliers artistiques en famille Les Tanneries – Centre d’art contemporain, 3 juin 2023, Le Bourg.

Ateliers artistiques en famille 3 et 4 juin Les Tanneries – Centre d’art contemporain Entrée libre, gratuite. Atelier gratuit et ouvert à tou·te·s.

Profitez d’un après-midi au Parc des Sculptures entourant le Centre d’art pour (re)découvrir ses œuvres et participer à des ateliers artistiques et ludiques imaginés par nos médiateur·rice·s culturel·le·s.

L’occasion de découvrir aussi notre toute nouvelle exposition intitulée Maturités, imaginée par le collectif CLARA et prenant place dans la Grande Halle des Tanneries. L’espace devient un nouvel écrin pour des arbres souffrants, déplantés du Potager du Roi à Versailles, et (re)plantés ici, aux Tanneries. Striés de récits, à la fois témoins et conteurs d’Histoire, ces êtres prendront racines dans un tout nouveau paysage.

Les Tanneries – Centre d’art contemporain 234 rue des Ponts, 45200 Amilly Le Bourg 45200 Loiret Centre-Val de Loire 02.38.85.28.50 https://www.lestanneries.fr/ https://www.facebook.com/lestanneriescac;https://vimeo.com/lestanneriescacamilly/videos Inaugurée au même moment que les espaces intérieurs du Centre d’art contemporain en septembre 2016, Presqu’île, l’exposition extérieure du Parc de Sculptures des Tanneries adresse un clin d’œil à la physionomie du site sur lequel a été construite l’usine historique, une étendue semi-naturelle de 3 hectares marquée par sa forme triangulaire, enlacée par deux bras du Loing qui convergent à sa pointe. L’ensemble d’œuvres monumentales qui s’y déploie est issu de prêts ou de dépôts de longue durée effectués auprès d’artistes, de galeries ou encore d’institutions. En 2014, parallèlement au chantier de réhabilitation du site mené par l’architecte Bruno Gaudin et ses équipes, les paysagistes Christophe Ponceau et Mélanie Drevet ont proposé pour le parc un aménagement paysager reposant sur une régulation naturelle de la flore endémique. Respectant la richesse et l’évolution des espèces végétales de l’ancienne friche, des allées tondues dessinent des circulations et des balades possibles, invitant chacun à dessiner sa trajectoire personnelle au gré des évolutions saisonnières. Jouant de cette invitation à la promenade et à la flânerie, l’ensemble d’œuvres inauguré en septembre 2016 invite le promeneur à questionner les relations entre le corps et l’espace. Présence d’un parking à l’entrée du site. Site accessible au PMR. Des boucles magnétiques mobiles sont disponibles pour les personnes malentendantes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T14:30:00+02:00 – 2023-06-03T18:00:00+02:00

2023-06-04T14:30:00+02:00 – 2023-06-04T18:00:00+02:00

© Antoine Dorotte Une misteriosa bola – Courtesy Les Tanneries