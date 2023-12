Atelier en famille – Nos maisons vivantes Les Tanneries – Centre d’art contemporain Amilly Catégorie d’Évènement: Amilly Atelier en famille – Nos maisons vivantes Les Tanneries – Centre d’art contemporain Amilly, 7 janvier 2024, Amilly. Atelier en famille – Nos maisons vivantes Dimanche 7 janvier 2024, 14h00 Les Tanneries – Centre d’art contemporain Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-07T14:00:00+01:00 – 2024-01-07T16:00:00+01:00

Nous invitant à parcourir les ruines de son foyer devenues lieux de sensibilités partagées, Marco Godinho (re)questionne la notion d'habitat. Collectant des objets porteurs de mémoire et témoins d'une vie passée, une médiatrice des Tanneries vous propose de partir à la découverte de ces éléments ponctuant l'exposition Un vent permanent à l'intérieur de nous. Sous la forme d'un jeu de piste grandeur nature, plongez dans l'univers poétique et délicat de Marco Godinho.

Les Tanneries – Centre d'art contemporain
234 Rue des Ponts, Amilly
Amilly

