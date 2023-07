Visite des Tanneries : une ancienne usine réhabilitée en Centre d’art contemporain Les Tanneries – Centre d’art contemporain Amilly Catégories d’Évènement: Amilly

En ce mois de septembre, Les Tanneries font « peau-neuve » et toute l’équipe est à pied d’œuvre pour préparer la prochaine exposition.

À l’occasion des Journées du Patrimoine 2023, plongez dans l’histoire des Tanneries et explorez cette ancienne usine désaffectée, aujourd’hui réhabilitée en une plateforme de production artistique. Cette visite sera l’occasion de découvrir l’envers du décor de la création à travers l’installation de l’exposition inaugurale de la huitième saison artistique, dont le vernissage se tiendra le 28 octobre prochain ! Les Tanneries – Centre d’art contemporain 234 rue des Ponts 45200 Amilly Amilly 45200 Loiret Centre-Val de Loire 02 38 85 28 50 http://www.lestanneries.fr Centre d’art contemporain installé dans un site industriel réhabilité. Construites en 1947 sur le territoire de la commune d’Amilly, les tanneries ont été en activité jusqu’à la fin des années 1960. La ville d’Amilly a racheté le site en friche en 2002, première étape de l’ouverture d’un lieu dédié à la création contemporaine dont le projet artistique repose sur la valorisation du geste. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

