Ateliers artistiques autour de l’exposition N.O.É de Victor Cord’homme Les Tanneries – Centre d’art contemporain Amilly, 16 septembre 2023, Amilly.

Ateliers artistiques autour de l’exposition N.O.É de Victor Cord’homme 16 et 17 septembre Les Tanneries – Centre d’art contemporain

Le Centre d’art contemporain Les Tanneries vous donne rendez-vous les 16 et 17 septembre 2023 pour (re)découvrir l’exposition N.O.É : Nacelle Observant les Étoiles et participer à des ateliers de créations en lien avec cette dernière.

Tandis que plusieurs espaces en cours de montage seront accessibles à l’occasion d’une visite guidée unique et inédite, l’exposition N.O.É prenant place dans la Verrière est toujours à (re)découvrir et à (re)parcourir jusqu’au 24 septembre 2023.

Parsemée d’objets colorés et inventifs, de créations bricolées et trépidantes d’énergie, la Verrière du Centre d’art est métamorphosée par l’artiste Victor Cord’homme en une oasis mécanique et animée. À l’interstice entre rêve et réalité, ce lieu utopique suspendu entre Ciel et Terre dessine un univers imaginaire, enchanté et sans limite.

À l’occasion des Journées du Patrimoine 2023, et après la visite de cette arche de Noé 2.0, donnez vie à votre ville imaginaire et construisez la cité du futur ! Sous la forme d’une maquette, chacun·e est invité·e à inventer et bricoler des décors fantastiques à partir de différents matériaux.

En combinant ces éléments fabriqués, la ville évoluera au fil du week-end et prendra vie sous les yeux des visiteurs !

Les Tanneries – Centre d’art contemporain 234 rue des Ponts 45200 Amilly Amilly 45200 Loiret Centre-Val de Loire 02 38 85 28 50 http://www.lestanneries.fr Centre d’art contemporain installé dans un site industriel réhabilité. Construites en 1947 sur le territoire de la commune d’Amilly, les tanneries ont été en activité jusqu’à la fin des années 1960. La ville d’Amilly a racheté le site en friche en 2002, première étape de l’ouverture d’un lieu dédié à la création contemporaine dont le projet artistique repose sur la valorisation du geste.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T17:30:00+02:00

2023-09-17T14:30:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00

Victor Cord’homme, Goldylateur, 2021. Photo et Courtesy de l’artiste