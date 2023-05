Inauguration du cycle 3 de la saison 7 Les Tanneries – Centre d’art contemporain, 3 juin 2023, Amilly.

Les Tanneries vous invitent à l’inauguration du troisième cycle artistique de la saison 7. Venez découvrir les deux nouvelles expositions Twist & Die imaginée par Hélène Delprat (Galerie Haute et Petite Galerie) et Maturités réalisée par CLARA (Grande Halle). Au programme visites commentées, conversation publique en présence des artistes et moment convivial en présence des publics et des artistes.

Les Tanneries – Centre d'art contemporain 234 Rue des Ponts, Amilly Amilly

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T14:30:00+02:00 – 2023-06-03T18:00:00+02:00

©Les Tanneries